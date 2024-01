Jovem é morta a tiros em posto de gasolina na Bahia; imagens fortes

Na madrugada desta quinta-feira (11) em Ilhéus, no sul da Bahia, câmeras de segurança capturaram o momento em que uma jovem de 23 anos foi vítima de tiros em um posto de combustível. O homem que efetuou os disparos está foragido.

Nas imagens, Fernanda dos Santos Pereira é vista agachada enquanto um homem armado se aproxima e a agride com um chute. Uma discussão se desenrola após a agressão, culminando em troca de tapas entre Fernanda e o agressor. Dominando-a, o suspeito, de forma trágica, efetua disparos fatais contra ela. Apesar de observadores no posto, nenhuma intervenção ocorre para interromper as agressões.

Fernanda foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital Costa do Cacau, onde, lamentavelmente, não resistiu aos ferimentos.

Detalhes sobre o sepultamento ainda não foram divulgados.

A autoria e motivação do crime estão sob investigação pela delegacia de Ilhéus.

