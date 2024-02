Turista é morto a pauladas em Cabo Frio

Na noite de sábado (10), um turista de 35 anos, identificado como Rodrigo Pereira, foi brutalmente agredido com pauladas na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

A Polícia Militar, durante patrulhamento na área, detectou um desentendimento no mesmo local previamente identificado pelo videomonitoramento da PM, onde uma pessoa ferida já havia sido notada no chão, próximo ao Bolsão da Juju. Ao se aproximarem, os policiais encontraram a vítima caída, sofrendo ferimentos graves na cabeça.

Rodrigo Pereira, oriundo da cidade de Queimados, pertencente à Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi prontamente socorrido pelo Corpo de Bombeiros. No entanto, apesar dos esforços, não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Central de Emergência (HCE). Os suspeitos, identificados no local, foram conduzidos à 126ª Delegacia de Polícia e detidos em flagrante por homicídio.

O velório será realizado na cidade de Queimados, onde a vítima residia.

