Mãe e filhos matam rapaz de 14 anos após desentendimento em jogo online

Uma mulher de 43 anos e seus dois filhos, de 15 e 20 anos, foram detidos em flagrante sob suspeita de terem assassinado o adolescente Nicollas Lima Serafim, de 14 anos, em Anápolis, no Brasil.

De acordo com a revista Fórum, eles também são suspeitos de ferir outros dois jovens, de 12 e 15 anos. O crime teria ocorrido na segunda-feira, dia 20, e teve início durante um jogo online.

Nicollas faleceu imediatamente, e os jovens feridos estão atualmente hospitalizados. Em um comunicado, o hospital informou que as vítimas passaram por cirurgia e estão em estado crítico.

O incidente ocorreu nas proximidades do Colégio Estadual Leiny Lopes de Souza, e, segundo Ulisses Valentim, responsável pela polícia, o desentendimento começou devido ao jogo Free Fire.

"Os meninos fizeram uma transmissão ao vivo ontem em um jogo online e, no meio da transmissão, outro rapaz entrou e começou a fazer ofensas. Então, eles combinaram de se encontrar na saída da escola hoje para resolver a situação. Houve essa briga na saída da escola", explicou Ulisses Valentim.

O suspeito de 20 anos confessou o crime em um vídeo divulgado pela Polícia Militar (PM), alegando agir em legítima defesa e para proteger sua família. A mãe do jovem foi filmada por câmeras de segurança agredindo alunos com um martelo e também admitiu o crime, sendo responsável por levar a faca utilizada no homicídio. Foi a própria mãe quem acionou a Polícia Militar, alegando que alunos estavam ameaçando seu filho.

