Fazendeiro é morto a tiros na porteira de sua fazenda na Bahia

Na tarde desta quinta-feira (29), um fazendeiro de 48 anos, identificado como Rene Borges, foi morto a tiros na zona rural do município de Pau Brasil, no extremo sul da Bahia. A propriedade fica a cerca de 2 km do centro da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, Rene foi surpreendido por um indivíduo escondido enquanto abria a porteira da fazenda. O suspeito efetuou os disparos e fugiu após o crime.

Socorrido ao Hospital Alex Magalhães, Rene não resistiu aos ferimentos e faleceu. Seu corpo foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna para necropsia.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. A investigação do caso está sob a responsabilidade da delegacia de Pau Brasil.

Leia Também: Policiais são presos por furtar dinheiro e aliança de entregador de farmácia no Rio