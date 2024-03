Empresário cai do apartamento da namorada e morte é investigada

Na madrugada do sábado, 2, o empresário Alexandre Perrout Rodrigues da Silva, de 31 anos, caiu do 6º andar do apartamento da namorada, no bairro Laranjeiras, Rio de Janeiro. A morte de Alexandre está sendo investigada pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Testemunhas relatam que Alexandre e a namorada saíram para jantar e retornaram ao apartamento por volta de meia-noite. Entre 0h40 e 1h, o empresário teria caído da janela. A namorada de Alexandre teria dito a outras pessoas que ele simplesmente foi à janela e caiu.

A família de Alexandre descarta a hipótese de suicídio. A mãe do empresário, Emília Perrout da Silva, afirma que ele estava feliz, não tinha problemas financeiros e não sofria de depressão. "Ele jamais tiraria a vida dele. Ele tinha uma empresa de logística de medicamentos. Eu só quero saber o que aconteceu, não estou acusando ninguém. Ele saiu do restaurante e não bebeu. Só quero saber se foi um acidente ou não", disse ela.

Alexandre foi sepultado no sábado, 3, no Cemitério São João Batista, em Botafogo. A investigação do caso está a cargo da 9ª DP (Catete). A Polícia Civil informa que está ouvindo testemunhas e realizando diligências para esclarecer o que aconteceu. O apartamento e o local da queda foram periciados.

O caso segue em aberto e a investigação da Polícia Civil busca determinar as causas da morte de Alexandre.

