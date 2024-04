Homem que jogou bebê pela janela de carro e atropelou ex-mulher vira réu

Após aceitar a denúncia do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), a Justiça tornou réu o homem que arremessou o filho, de apenas 11 meses, pela janela de seu automóvel e atropelou a ex-companheira após uma discussão do casal. O incidente ocorreu em 22 de fevereiro, em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre.

Após cometer o crime, o agressor quase foi linchado por populares que presenciaram a cena, sendo posteriormente detido pela Brigada Militar (BM). Ele sofreu várias lesões, necessitando de atendimento médico.

O MP-RS atribui ao homem duas acusações graves: tentativa de homicídio contra o bebê e tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. As acusações são agravadas por três fatores: motivo torpe (vingança ou ódio), meio cruel (utilização do carro como arma) e a vulnerabilidade da criança, menor de 14 anos. No caso da mulher, o MP-RS também considerou o uso de recurso que dificultou sua defesa.

Conforme o processo, que tramita sob segredo de Justiça, o réu é reincidente e possui histórico de violência doméstica contra a ex-companheira. O casal estava separado desde o início de 2023, após um relacionamento de nove anos, do qual resultaram outros dois filhos, de 3 e 8 anos.

O promotor de Justiça Robson Barreiro está à frente do caso no MP-RS, enquanto a denúncia foi assinada por seu colega Sérgio Cunha de Aguiar Filho. Ainda não há data definida para o julgamento do acusado.

