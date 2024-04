Padrasto agride criança de 3 anos até a morte na Baixada Fluminense

Um crime bárbaro chocou a comunidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Uma menina de apenas 3 anos foi encontrada morta em sua casa na noite deste domingo (14). O padrasto da criança, Carlos Henrique, confessou à polícia ter agredido a enteada antes do crime.

O corpo de Lara foi encontrado na cama da residência, com sinais de agressão. O padrasto, que estava no local no momento do crime, foi preso em flagrante. A polícia especializada em homicídios investiga se Carlos Henrique já havia agredido a menina ou seus irmãos no passado.

Vizinhos da família relataram que ouviam gritos e choro de crianças com frequência na casa. No momento do crime, a mãe de Lara estava em uma unidade de saúde com outra filha, e ainda não há informações sobre seu envolvimento no caso.

As investigações seguem em andamento para determinar as circunstâncias e a motivação do crime. A comunidade se mobiliza em luto e pede justiça pela pequena Lara.

Leia Também: Mulher é morta pelo marido após mordida durante relação sexual