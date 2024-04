Ambulante morre após ser esfaqueada por colega em barraca de praia no RJ

Foi enterrado às 13h deste sábado (20) no Cemitério Santa Izabel, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio, o corpo da ambulante Ana Cristina Ferreira do Nascimento, de 29 anos, que foi esfaqueada em uma barraca na praia do Peró no último sábado (13).

De acordo com o G1, com informações obtidas pela Polícia Militar, Ana Cristina estava internada em estado grave desde sábado no Hospital São José Operário. Ela foi esfaqueada por uma colega de trabalho depois de uma discussão. A suspeita foi presa em flagrante no mesmo dia.

A vítima, que morreu nesta quinta-feira, completaria 30 anos no dia 25 de abril e deixa dois filhos: um bebê de 1 ano e 7 meses e um menino de 7 anos.

Leia Também: Pastor Felippe Valadão é indiciado por intolerância religiosa após discurso no RJ