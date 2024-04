Filho é suspeito de matar e cortar mão da mãe para roubar dinheiro

Uma mulher de 58 anos foi assassinada a facadas pelo próprio filho no sábado (20), no bairro de Valéria, em Salvador. A vítima, identificada como Sandra Maria dos Santos Carvalho, teve a mão decepada pelo criminoso em um crime premeditado para roubar dinheiro de sua conta bancária.

O crime aconteceu na casa da vítima, na localidade conhecida como "Boca da Mata de Valéria". Segundo informações da Polícia Civil, o filho da vítima, José Natan Carvalho, de 21 anos, teria planejado o assassinato com o objetivo de sacar dinheiro da conta bancária da mãe. Para isso, ele teria decepado a mão dela para tentar utilizar a digital e ter acesso ao montante.

De acordo com o Bahia Notícias, equipes da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas com a informação de que uma mulher estava morta no local. Ao chegarem na residência, os policiais encontraram o corpo de Sandra Maria e prenderam o filho dela em flagrante.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

