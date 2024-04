Saiba o preço para visitar o castelo onde a Rainha Elizabeth II morreu

Pela primeira vez, os entusiastas da realeza britânica terão a oportunidade de explorar o interior do castelo de Balmoral, na Escócia. Segundo o site Mirror, a propriedade era o refúgio preferido da rainha Elizabeth II durante os dias de verão europeu.

De fato, a residência foi o último local onde a monarca descansou antes do anúncio de seu falecimento, em setembro de 2022. A visitação foi autorizada pelo próprio rei Charles III, e o anúncio já está estampado na primeira página do site oficial do castelo.

De 4 de maio a 11 de agosto, os visitantes terão a chance de vivenciar a vida "real" por trás dos portões desta construção histórica em Aberdeenshire.

Os ingressos estão disponíveis apenas para adultos, com duas opções de experiência. Aqueles que desejam explorar o interior do castelo pagarão 100 libras esterlinas (aproximadamente R$ 634) por entrada unitária.

Já para uma experiência digna de realeza, os visitantes poderão desfrutar de um chá da tarde nos arredores do castelo, pagando 150 libras (cerca de R$ 950).

Durante o tour guiado, os turistas terão acesso aos quartos atualmente utilizados pelas majestades, além de aprender sobre a história da residência real, adquirida pela rainha Vitória e pelo príncipe Alberto em 1984. Além dos quartos, os visitantes terão a oportunidade de admirar algumas das coleções de aquarelas do rei Charles em exibição, bem como as vestimentas usadas por Charles, Camilla, a falecida rainha Elizabeth II e a rainha mãe.

De acordo com fontes próximas à família real, há expectativas de que a visita inclua a sala de estar do castelo, onde a rainha Elizabeth foi fotografada pela última vez com a ex-primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss. No entanto, as chances de os turistas visitarem o quarto onde a rainha se despediu de seus familiares são praticamente nulas.

