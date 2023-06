Médicos removem barra de ferro com 1,5 metros de peito de homem

Peço desculpas pelo engano anterior. A informação correta é que os médicos de um hospital privado localizado em Nova Deli, na Índia, removeram com sucesso uma barra de ferro do peito de um homem de 22 anos. Segundo o Times of India, o incidente ocorreu em 15 de junho, quando o jovem foi atingido pela viga após o carro em que viajava com dois amigos colidir com um caminhão carregado de vigas de ferro. Os outros dois passageiros sofreram apenas ferimentos leves.

A operação, que durou sete horas, foi bem-sucedida. O paciente recebeu alta três dias após a cirurgia e, de acordo com os médicos, espera-se que ele se recupere completamente em 15 dias.

