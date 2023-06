Incidente em voo: Passageiro reage a chulé com refrigerante

Um homem norte-americano optou por derramar refrigerante nos pés de uma mulher que, aparentemente, estavam causando mau cheiro e desconforto aos demais passageiros, após ela retirar os sapatos durante o voo.

O momento foi registrado em vídeo pelo próprio homem e posteriormente compartilhado no TikTok. "Uma mulher atrás de mim no avião decidiu colocar os pés fedorentos debaixo do meu assento", começa a dizer Daniel Green no vídeo, que já foi visualizado mais de 300 mil vezes.

Nas imagens, é possível ver os pés da mulher se movendo, enquanto Daniel derrama o conteúdo da lata sobre eles. Inicialmente, a passageira parece não se importar, mas logo em seguida retira o pé, provavelmente após sentir a umidade na meia.

Daniel optou por desativar os comentários do vídeo controverso. No entanto, a atitude do homem recebeu o apoio de 85 mil internautas.

