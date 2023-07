Jovem desaparecido há 8 anos encontrado com vida no Texas

Um homem que estava desaparecido há oito anos foi encontrado com vida neste sábado em Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos.

O jovem, atualmente com 25 anos, apresentava cortes e feridas por todo o corpo. Ele havia desaparecido aos 17 anos, depois de sair de casa para passear com seus dois cães. Os animais retornaram para casa, mas o jovem nunca mais foi visto.

Rudy, que foi dado como desaparecido em 2005, já se reuniu com sua família.

No sábado, um grupo de pessoas encontrou Rudy inconsciente na porta de uma igreja e alertou as autoridades. A mãe da vítima afirma que o filho está em péssimo estado, tanto física como psicologicamente, mas o mais importante é que ele está de volta em casa.

Na época do seu desaparecimento, Rudy sofria de depressão, síndrome de estresse pós-traumático e ansiedade.

