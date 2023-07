Menino cai em cratera com 100 metros de profundidade no Equador

Um menino de oito anos caiu acidentalmente, na sexta-feira, numa cratera com 100 metros de profundidade nas ilhas dos Galápagos.

A criança, de nacionalidade francesa, sofreu uma queda em Los Gemelos, na parte alta da Ilha de Santa Cruz, acabando por ser resgatada por polícias, bombeiros e guardas florestais do Parque Nacional de Galápagos, avança o jornal El Universo citando uma publicação do parque nas redes sociais.

O menor foi posteriormente transferido para o hospital da República do Equador para o seu estado de saúde ser avaliado. Não foi divulgado, no entanto, a gravidade dos ferimentos sofridos.

A rápida intervenção dos socorristas fez com que o jovem fosse resgatado com vida do fundo de uma cratera com mais de 100 metros de profundidade.

