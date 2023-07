China registra temperaturas de 52,2º neste domingo

Uma cidade remota no árido noroeste da China enfrentou temperaturas superiores a 52º graus Celsius neste domingo.

As temperaturas em Sanbao, município localizado em Xinjiang, atingiram a marca de 52,2ºC, estabelecendo um novo recorde de temperatura registrado no país, de acordo com o jornal estatal Xinjiang Daily citado pela Reuters.

Essas altas temperaturas ocorrem seis meses após o país ter registrado temperaturas negativas, ou seja, com valores abaixo de zero.

A temperatura de domingo superou o recorde anterior de 50,3ºC, estabelecido em 2015 em Ayding, uma vasta bacia de dunas de areia e lagos secos situada a mais de 150 metros abaixo do nível do mar.

Prevê-se que o calor permaneça no país por pelo menos mais cinco dias.

