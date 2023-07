Veja as imagens da onda de calor que atingiu Qingdao, na China

Milhares de pessoas buscaram refúgio nas praias de Qingdao, uma cidade costeira no nordeste da China, nas últimas semanas, devido a uma intensa onda de calor que atingiu várias regiões do país.

As fotografias que ilustram essa "fuga" para as praias destacam um acessório peculiar e pouco comum em outras partes do mundo: o "facekini".

Trata-se de um acessório utilizado por alguns banhistas, combinado com trajes de banho de corpo inteiro, que protegem toda a cabeça, deixando apenas os olhos, nariz e boca descobertos. O objetivo é proteger a pele dos intensos raios solares.

As imagens, que acompanham esta notícia na galeria acima, mostram os efeitos do calor em Qingdao. No entanto, a mesma situação se estendeu além dessa cidade, chegando também à capital, Pequim, onde as temperaturas ultrapassaram os 40°C no final do mês de junho.

Leia Também: Vazamento de gás na África do Sul deixa ao menos 16 mortos