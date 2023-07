Condenada a 5 anos por pagar assassino com bitcoin para matar ex-marido

Uma mulher foi condenada na quinta-feira a cinco anos de prisão, depois de um tribunal no estado norte-americano da Califórnia tê-la considerado culpada por contratar um assassino para matar o ex-marido, pagando ao indivíduo com criptomoedas.

O caso remonta a 2016, quando Kristy Lynn Felkins, agora com 38 anos, contratou um 'hitman' através de um serviço na 'dark web' de venda de serviços de assassinato. Segundo os registos disponibilizados pelo tribunal, e citados pela Associated Press, a mulher queria que o homicídio "parece-se um acidente", pedindo que o marido fosse morto em viagem.

O pedido custou à mulher cerca de 5 mil dólares (quase 4.500 euros), pagos em bitcoin, uma das criptomoedas mais conhecidas.

Felkins, natural do estado de Nevada, admitiu a culpa no caso e revelou que pagou mais de 4 mil dólares para acelerar o processo. Além disso, admitiu também que "não queria saber" se a nova namorada do ex-marido "fosse ferida durante o homicídio".

A acusada esperava ainda receber um grande reembolso com a morte do ex-marido, graças ao seguro de vida, caso a morte fosse considerada um acidente.

Segundo as autoridades, o serviço não passava, no entanto, de um golpe.

Kristy Lynn Felkins admitiu a responsabilidade em tribunal para evitar um julgamento, chegando a um acordo com a acusação para cumprir uma pena de cinco anos, com mais três anos de liberdade condicional e supervisionada.

