Homem que queria ser cão deu 1.º passeio em público

Ao fim de um ano após ter se apresentado ao mundo, Toko-san deu, finalmente, o seu primeiro passeio em público. O japonês, que gastou mais de 70 mil reais numa fatasia de cão da raça collie, já tinha passeado na rua no conforto do seu quintal, mas, agora, decidiu aventurar-se no ‘mundo real’.

Num vídeo publicado na sua página do YouTube no dia 21 de julho, Toco, como é conhecido, mostrou-se realizando atividades típicas de um cão, entre elas rebolar no chão, cheirar outros cães e até mesmo ser passeado pela ‘tutora’.

A primeira saída oficial do japonês ocorreu na sequência de uma entrevista concedida ao canal alemão RTL, segundo a descrição do vídeo.

“Tornei-me um collie, concretizando um sonho que tinha desde criança de ser um animal!”, explicou Toco, nas mesmas imagens.

Apesar de se mostrarem curiosos, os outros cães afastavam-se rapidamente de Toco, não sendo claro se percebiam que não se tratava de um cão ‘real’.

Contudo, Toco pareceu ser bem recebido pelos transeuntes, que o interpelavam e apresentavam aos próprios pets.

Conforme contou ao Daily Mail, no ano passado, o japonês decidiu esconder a sua identidade por ter medo de ser julgado tanto por colegas, como pelos amigos.

