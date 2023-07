Drone flagra possível incendiário em incêndio na Itália

Um 'novo' agente ajudou a polícia italiana a apanhar um possível incendiário, depois de as autoridades locais terem começado a usar drones para detectar criminosos na região da Calabria.

Os drones, com câmaras de alta resolução com capacidade térmica, passaram a fazer parte das medidas aplicadas pelas autoridades para procurar amenizar os estragos já consideráveis dos incêndios na região.

O sul de Itália tem sido uma das zonas do sul da Europa mais afetadas pelos fogos florestais, a par das ilhas gregas.

O vídeo captou um homem saindo de uma zona onde um fogo começava a deflagrar. O suspeito percebe que está sendo visto, e é apanhado a atirando pedras na direção do drone, sendo que as imagens foram divulgadas pela polícia.

A police drone captured a suspected arsonist on Monday in the Calabria region in southern Italy, amid widespread wildfires in the country's biggest islands, Sicily and Sardinia. https://t.co/OEvYUn4hxI pic.twitter.com/ujIHRWHeLB