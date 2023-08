Urso se solta em porão de avião da Iraqi Airlines e atrasa voo

Um voo da Iraqi Airlines sofreu um atraso devido a um incidente em que um urso conseguiu escapar da jaula em que estava sendo transportado no porão de carga.

O episódio ocorreu durante um voo entre Bagdá, no Iraque, e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na última sexta-feira. Ao pousar no Aeroporto de Dubai, a tripulação percebeu que o animal estava solto no compartimento de carga.

A equipe do avião trabalhou em conjunto com as autoridades dos Emirados Árabes Unidos para sedar o urso e retirá-lo da aeronave, conforme relatado pelo Iraqi News.

Essa operação resultou em um atraso de mais de uma hora no voo de retorno ao Iraque, conforme informado pelo Arabian Business.

A Iraqi Airways declarou que o transporte do animal estava sendo realizado de acordo com a lei e em conformidade com as normas internacionais e regulamentos aprovados pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

A companhia também afirmou em comunicado que a fuga do urso da jaula não causou danos nem ferimentos.

O primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia' Al Sudani, ordenou uma investigação sobre o incidente.

