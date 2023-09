Pai e filha acusados de incesto e assassinato de recém-nascidos

A polícia descobriu os corpos de três recém-nascidos na cave de uma casa no norte da Polônia e deteve um homem, de 54 anos, e a sua filha, de 20 anos, de homicídio e incesto.

Ao que noticiaram os meios de comunicação poloneses no sábado, citados pela Associated Press, o corpo de um recém-nascido, identificado como filho da mulher de 20 anos, foi encontrado na sexta-feira na aldeia de Czerniki, a sul de Gdansk.

Após a descoberta, uma nova busca no mesmo dia nas instalações revelou outro corpo, seguido de um terceiro, já no sábado.

O Procurador Mariusz Duszynski, do Gabinete do Procurador Distrital de Gdansk, revelou ao canal de televisão TVN24 que a mulher foi acusada de dois crimes de homicídio e um de incesto.

O pai da mulher, de 54 anos foi acusado de três crimes de homicídio no caso dos recém-nascidos e dois de incesto. As acusações de incesto do homem estão relacionadas com esta filha e uma segunda, com quem o homem é suspeito de manter também uma relação.

