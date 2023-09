Menino sobrevive as enchentes na Líbia, após toda a família morrer

A história de Yousif, de 11 anos, é verdadeiramente um milagre. Ele é o único sobrevivente de sua família após as devastadoras enchentes em Derna, na Líbia, que tiraram a vida de pelo menos 11.300 pessoas.

Em uma entrevista à Sky News, o menino contou como conseguiu sobreviver. Enquanto as águas das enchentes arrastaram sua família para o mar, as ondas o trouxeram de volta à costa.

"Água nos levou, nos jogou no chão", começa a relatar em uma breve entrevista, enquanto se recupera de "alguns arranhões em uma perna" e uma torção no pé direito.

"Acordei no chão, levantei-me e comecei a andar. Mais tarde, um carro da polícia me levou para uma escola", ele acrescenta, com as memórias ainda turvas do dia que mudou completamente sua vida.

Quando questionado sobre o que ele sente, Yousif responde apenas: "nada".

Seu tio, Mustafa Farash, agora é seu tutor. Ele revela que o menino está em estado de choque, tendo perdido pai, mãe e irmãos. No total, 11 membros de sua família perderam a vida, mas apenas cinco corpos puderam ser encontrados e enterrados.

Como engenheiro civil nascido em Derna, Mustafa está indignado com essa "tragédia evitável". Ele afirma que a segunda barragem que se rompeu devido à força das águas foi construída em 1973 e, em 50 anos, nunca recebeu uma "manutenção adequada".

"Todos aqui - homens, mulheres e crianças - sabem que isso aconteceu devido à negligência e corrupção", ele acusa.

A tempestade Daniel atingiu Derna, uma cidade com 100 mil habitantes no leste da Líbia, na noite de 10 de setembro, resultando na ruptura de duas barragens a montante e desencadeando uma inundação semelhante a um tsunami ao longo do curso d'água que atravessa a cidade, arrastando tudo em seu caminho.

De acordo com a ONU, pelo menos 11.300 pessoas morreram, e outras 10.100 permanecem desaparecidas em Derna. No entanto, as organizações humanitárias no local temem que o número de mortos possa ser muito maior. Fontes não oficiais afirmam que o número pode chegar a 25 mil.

