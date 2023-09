Mulher lava olhos com detergente corrosivo para cumprir sonho de ser cega

Uma mulher da Carolina do Norte, EUA, tomou uma decisão surpreendente ao revelar um desejo peculiar que a acompanhou desde a infância. Jewel Shuping confessou que sempre sonhou em ser cega.

Ela viveu uma vida normal até que, aos 21 anos, esse desejo se intensificou e se tornou uma obsessão, conforme relatado pelo New York Post.

Atualmente com 38 anos, Jewel sofre de Perturbação da Identidade da Integridade Corporal (BIID), uma condição rara na qual pessoas que nascem sem deficiência acreditam que deveriam ser deficientes.

Desde a infância, Jewel gostava de se levantar à noite e andar pelo corredor escuro de sua casa. Na adolescência, ela até aprendeu a ler braille.

Em 2006, ela começou a ser acompanhada por um psicólogo que, compreendendo sua situação, concordou em ajudá-la. Foi ele quem colocou gotas de um detergente corrosivo em seus olhos. Embora doloroso, Jewel suportou a agonia, pois acreditava que isso a levaria à cegueira. Ela procurou ajuda médica cerca de meia hora depois. Apesar dos esforços médicos para reverter o processo, que eram contrários à vontade dela, Jewel perdeu gradualmente a visão ao longo de seis meses.

Após o incidente, Jewel perdeu contato com sua família devido a desentendimentos causados por suas ações. Embora afirme não se arrepender do que fez, ela aconselha aqueles que sofrem do mesmo síndrome a não seguir seu exemplo, mesmo que sintam essa necessidade.

Leia Também: Médico revela qual a melhor hora para treinar e queimar mais gordura