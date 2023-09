Entregadora deixa encomenda e é mordida por cascavel na Florida

Uma funcionária de entrega nos Estados Unidos passou por uma experiência aterradora quando, ao deixar uma encomenda, foi mordida por uma cobra extremamente venenosa. Esse incidente ocorreu em Palm City, na Flórida, na noite de segunda-feira.

De acordo com o relato da polícia do condado de Martin no Facebook, a estafeta havia acabado de entregar a encomenda perto da porta de uma residência quando a cobra apareceu de trás de um objeto próximo à entrada e a mordeu na parte de trás da perna, acima do joelho.

"A vítima imediatamente se sentiu mal e ligou para o 911 [equivalente ao 112 nos EUA]. Os bombeiros conseguiram localizar a vítima com precisão usando as coordenadas GPS do celular e enviaram ajuda", explicou a polícia.

A mulher foi inicialmente classificada em estado "muito grave", mas as autoridades informaram na terça-feira à ABC News que ela agora está em condição estável.

Um porta-voz da Amazon já reagiu ao ocorrido, afirmando que a empresa está "analisando as circunstâncias do incidente e continuará a assegurar que os entregadores compreendam que não devem concluir uma entrega se não se sentirem seguros".

No entanto, nos últimos anos, vários trabalhadores da Amazon têm realizado greves devido à pressão intensa para entregas rápidas de encomendas, tanto nos armazéns quanto nas rotas de entrega. Isso ocorreu após uma série de tragédias, incluindo mortes relacionadas com a exaustão, más condições de trabalho, falta de pausas e salários baixos, entre outros problemas. Em 2021, uma investigação da BBC revelou que alguns funcionários chegavam a entregar mais de 300 encomendas por dia.

Quanto à cobra, a Comissão de Conservação de Animais da Flórida informou à ABC que se tratava de uma cascavel, com um comprimento estimado entre 90 centímetros e 1,80 metros. Essa espécie de serpente é altamente venenosa e é nativa da região da Flórida, sendo comum em algumas áreas residenciais.

As cascavéis são reconhecidas pelo chocalho em suas caudas, que agitam quando se sentem ameaçadas e são encaradas diretamente. Uma porta-voz da polícia do condado de Martin explicou que a maioria das pessoas não percebe a presença delas ou não corre riscos, pois geralmente estão olhando para baixo, para os seus celulares, e não notam o animal diretamente.

