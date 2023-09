Menina ucraniana chora ao ver creche destruída por míssil russo

Uma criança ucraniana chamada Masha derramou lágrimas ao ver que a creche que costumava frequentar havia sido completamente destruída por um míssil russo.

As imagens foram compartilhadas nas redes sociais pelo Ministério da Defesa ucraniano e foram capturadas por uma mulher que estava viajando de carro com a menina, juntamente com outras duas pessoas. A passageira pergunta à criança, visivelmente angustiada ao olhar para os destroços de um edifício, "Por que você está chorando, Masha?".

A mulher continua perguntando: "Você está chorando por causa da creche?". Masha, com lágrimas nos olhos, admite que sim e pede para sair do carro.

O motorista do veículo consola a criança, pedindo-lhe que não chore e pedindo para esperar. Posteriormente, a menina sai do carro, segurando a mão da mulher, e olha com nostalgia para os destroços que costumavam ser sua creche.

O Ministério da Defesa ucraniano não especificou em qual cidade o vídeo foi gravado.

