Mulher perde a paciência com marido que tentava estacionar o carro; veja

Uma mulher perdeu a paciência com o marido enquanto ele tentava estacionar em um local com bastante espaço. O momento foi capturado em vídeo por Nicolai Trocin e posteriormente compartilhado no TikTok. A forma "irritada" como a mulher se dirigiu ao seu marido é tão hilária que o vídeo rapidamente se tornou viral, acumulando mais de 3,2 milhões de visualizações.

No vídeo, é possível ver o homem com muita dificuldade para estacionar. Para piorar a situação do marido, a mulher não para de gritar com ele. O homem fica tão nervoso que acaba desistindo. A mulher entra no espaço ao lado do motorista, claramente frustrada com ele.

