Menina nasce com 26 dedos na Índia. "Reencarnação de deusa hindu"

Uma bebê nasceu na Índia com 26 dedos, uma condição rara que a família considera um "presente divino".

Segundo a imprensa indiana, a menina nasceu em Bharatpur, no estado de Rajasthan, no norte do país, e possui sete dedos em cada mão e seis dedos em cada pé.

Profissionais de saúde explicaram à família que a bebê nasceu com uma condição genética rara chamada polidactilia. No entanto, os pais acreditam que a filha é a "reencarnação de Dholagarh Devi", uma deusa hindu frequentemente retratada com vários braços e cujo templo está localizado próximo ao local de nascimento da menina.

"Minha irmã deu à luz um bebê com 26 dedos, e acreditamos que seja a reencarnação de Dholagarh Devi. Estamos muito felizes", disse o tio da criança à mídia indiana, destacando os poderes atribuídos à deusa.

Felizmente, a condição da bebê não apresenta outros efeitos colaterais. Geralmente, dedos extras são removidos por meio de cirurgia quando as crianças têm entre 1 e 2 anos. Não está claro se os pais optarão por submeter a filha a essa intervenção cirúrgica.

"Não há problema em ter 26 dedos, mas é uma anomalia genética. Fora isso, a menina está saudável", explicou o Dr. BS Soni, médico do hospital onde a bebê nasceu, ao Newsflash.

Leia Também: Homem tropeça na porta da máquina de lavar, cai em cima de faca e morre