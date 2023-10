Conflito Israel-Hamas: Essa história começou muito antes do que você imagina - Os recentes ataques do grupo militante palestino Hamas contra soldados e civis israelenses chocaram o mundo. Assim como a resposta israelense. Audacioso e mortal, o ataque surpresa resultou em centenas de vítimas, com a terrível perspectiva de muitos mais morrerem, já que o conflito parece prestes a escalar depois que Israel declarou formalmente guerra contra o Hamas. Infelizmente, este último conflito representa mais um episódio trágico na longa e amarga rixa entre árabes e israelenses. Mas quais são as origens dessa hostilidade aparentemente interminável que matou milhares de pessoas e deslocou milhões? Clique e entenda melhor o atual conflito Israel-Hamas.

