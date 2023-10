Homem exonerado após 16 anos de prisão é morto a tiros por policial nos

Um homem que foi exonerado após 16 anos de prisão por um crime que não cometeu foi morto a tiros por um policial nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (18).

O caso aconteceu na rodovia Interstate-95, no condado de Camden, no sudeste da Geórgia. A vítima, Leonard Allan Cure, de 53 anos, estava a caminho de casa depois de visitar a mãe.

Cure foi parado pela polícia por volta das 7h30 da manhã (horário local). Segundo a investigação preliminar, o homem saiu do carro e seguiu as instruções do policial, mas começou a se agitar quando percebeu que seria preso.

O policial tentou usar um taser para imobilizar o homem, mas ele começou a agredi-lo. O agente também usou o bastão, mas acabou atirando fatalmente contra o suspeito.

Cure foi exonerado em 2020 pela Unidade de Revisão de Condenações do Gabinete do Procurador do Estado de Broward. Ele havia sido condenado a prisão perpétua em 2003 por um assalto à mão armada a uma farmácia.

A polícia está investigando o caso.

