Brasileira denuncia ataque de xenofobia em Portugal: Vá para a sua terra

Uma brasileira foi vítima de um ataque de xenofobia, na segunda-feira, durante um desentendimento no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, em Portugal, e gravou o momento.

As imagens, que circulam nas redes sociais e meios de comunicação, mostram o momento em que uma portuguesa ofende a brasileira, de 35 anos.

Tudo teria começado quando a mala de uma amiga da portuguesa caiu em cima do pé da vítima enquanto desciam as escadas rolantes. "Aí, doeu", teria respondido a mesma.

Perante a resposta, a portuguesa teria dito que era "problema dela", e teria dado continuidade à situação, referindo que a mulher "não era bem-vinda a Portugal".

A segurança do aeroporto foi ativada, mas ainda assim as ofensas continuaram. A portuguesa refere que pode ser gravada, e doz: "Sua porca. Eu sou portuguesa de raça. Você que é brasileira, que vá para a sua terra. Estão invadindo Portugal".

No vídeo (que pode ver aqui), a brasileira, que vive na Europa há sete anos, diz que vai processar a mulher. "Viajo pela Europa há anos e nunca passei por nada parecido. Precisei voltar a Barcelona por conta do trabalho, mas pretendo tomar providências para que isso não volte a acontecer, não apenas comigo, mas com todos os brasileiros que vivem e trabalham aqui", explicou a vítima ao jornal Gazeta Bragantina..

