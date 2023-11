Céu cor-de-rosa em intriga moradores, mas é desvendado por autoridades

A semana nos arredores de Vancouver, no Canadá, começou com um mistério que intrigou moradores e virou assunto nas redes sociais. Na madrugada de segunda-feira (6), vários usuários compartilharam imagens de um céu cor-de-rosa, sem explicação aparente.

As teorias começaram a circular rapidamente, com alguns sugerindo que poderia ser uma aurora boreal, enquanto outros apostavam em uma visita alienígena.

"Ok, usuários do Twitter - quem consegue explicar este céu lindo cor-de-rosa?", escreveu uma das usuárias, Shannon S.

A resposta veio das autoridades da cidade de Delta, onde aconteceu a situação. "Quando explicarmos vão ficar desiludidos... Delta tem algumas estufas comerciais que produzem maconha. A luz 'púrpura' é utilizada nas estufas para ajudar no ciclo de crescimento. Elas são raramente usadas, mas quando são, existe poluição luminosa. Nada exótico", escreveu o Departamento da Polícia de Delta.

A mesma usuária que pediu explicações ainda voltou a brincar com a situação, escrevendo: "Estou muito desiludida. Estava ocupada fazendo as malas para a chegada iminente da nave-mãe. Passo por essas estufas todos os dias e tenho de conter a respiração", apontou.

Após a explicação das autoridades, as imagens do céu cor-de-rosa continuaram a ser compartilhadas nas redes sociais, mas agora com um tom mais humorístico.

