Homem adormece durante filme e acorda 5h depois fechado no cinema

Um jovem de 23 anos recorreu à rede social TikTok para mostrar um momento bizarro que protagonizou.

Segundo Jeffrey Bryant, o caso ocorreu em 29 de outubro, quando estava assistindo ao filme 'O Exorcista: Crente' no cinema e adormeceu.

O jovem teria acordado às 3h47 da manhã deparando-se com o local completamente vazio e fechado. Não havia nem trabalhadores nem espectadores no local.

Jeffrey Bryant gravou-se caminhando pelo cinema em Orange, na Califórnia, Estados Unidos, perplexo com o que aconteceu. Na descrição pode ler-se: "Não acredito nisto. #trancado".

No vídeo, Bryant pergunta-se por que adormeceu numa sala de cinema - enquanto caminhava por um corredor vazio. "Não está mais ninguém no cinema. Ninguém", afirmou.

Nas imagens, pode ver-se o jovem mostrando aos internautas toda a entrada vazia, destacando que não acreditava que ninguém tivesse tentado acordá-lo.

Em declarações ao Business Insider, esta semana, Bryant revelou que foi ver o filme às 22h05. Embora, segundo afirma, não estivesse com muito sono quando entrou, a primeira parte do filme foi "meio chata", acrescentando que a combinação do ar condicionado e das cadeiras aconchegantes o deixou tão confortável que acabou por adormecer.

A duração de 'O Exorcista: Crente' é de apenas 2 horas e 12 minutos, então Bryan deveria ter saído da sala pouco depois da meia-noite.

Segundo o jovem, as portas da frente estavam trancadas, mas conseguiu sair por uma saída de emergência e o alarme disparou. No total, Bryan passou mais de cinco horas no local.

Nos comentários, alguns acharam o episódio engraçado e outros ficaram chocados ao perceber que ele conseguiu adormecer durante um filme como 'O Exorcista: Crente'. "O demônio do sono tomou conta de ti", brincou um utilizador.

