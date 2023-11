Corpo de recém-nascido achado em centro de reciclagem. É o 2.º este ano

O corpo de um recém-nascido foi descoberto, na manhã de quinta-feira, num centro de reciclagem em Rochester, Massachusetts, EUA.

Segundo a polícia, citada pela Associated Press, o alerta foi dado por volta das 10h40 da manhã [hora local], a partir do centro de reciclagem Zero Waste Solutions, na Cranberry Highway, em Rochester.

"A pessoa que ligou informou que os restos mortais da criança foram encontrados numa coleção de lixo que foi transportado para a instalação para ser eliminada", frisou, em comunicado.

Todo o processamento foi interrompido e a Polícia de Rochester e a Polícia Estadual de Massachusetts iniciaram uma investigação conjunta.

O Gabinete do Médico Legista Chefe vai determinar a causa da morte do bebê.

Esta é a segunda descoberta do corpo de um bebê nas instalações. Em abril, os restos mortais de uma menina recém-nascida foram encontrados no mesmo centro de reciclagem.

