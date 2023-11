Influenciadora norte-americana viraliza com conteúdo sobre dentaduras

Uma norte-americana de 24 anos perdeu todos os dentes há 3 anos e, desde então, se tornou viral nas redes sociais com seus conteúdos sobre próteses dentárias. Faith Hill tem 253 mil seguidores no Instagram, onde dá dicas sobre como limpar as 10 próteses que tem.

Com apenas 21 anos, Faith já não tinha nenhum dente. A jovem começou a enfrentar problemas com o álcool e a maconha aos 12 anos. Dois anos depois, começou a usar metanfetaminas. Aos 17 anos, começou a perder os dentes, devido ao agravamento de seu estado de saúde causado pelo consumo de drogas.

Segundo o Extra Globo, a norte-americana se recuperou dos vícios e usou o humor para lidar com sua maior fraqueza.

“Que esse post seja conhecido como a era do teste do sorriso. Agora tenho mais dentes para adicionar à minha coleção mórbida de dentes velhos”, escreveu Faith em uma publicação de outubro, onde mostrou quatro dentaduras antigas e duas novas.

“Tantos tantos sorrisos, tantas histórias. Este é um testemunho verdadeiro, desdentado e implacável para sempre”, escreveu em outra publicação, onde mostrou suas várias dentaduras.

