Um morto e 2 feridos após ataque nas ruas de Paris. Agressor foi detido

Um homem morreu, este sábado, após um esfaqueamento em Paris, França. De acordo com as publicações internacionais há, pelo menos, duas pessoas feridas.

Segundo as publicações francesas, a vítima mortal era um turista com dupla nacionalidade - alemã e filipina. O homem foi encontrado em parada cardiorrespiratória por volta das 22h locais. O homem foi esfaqueado nas costas e no ombro.

A imprensa francesa adianta ainda que um turista britânico também foi ferido no ataque. O homem foi agredido na cabeça com um martelo. Segundo uma fonte policial, o homem passeava com a mulher e filho quando foi atacado. Uma segunda pessoa também ficou ferida no ataque, mas é desconhecida a gravidade dos ferimentos.

O Ministério Público francês abriu um inquérito por homicídio e tentativa de homicídio.

BREAKING:



1 killed and 2 wounded in suspected terror attack in Paris.



Witnesses say the attacker shouted “Allahu Ahkbar” and started stabbing people at random on the street.



???? pic.twitter.com/ZTUOjfXH34 — Visegrád 24 (@visegrad24) December 2, 2023

O suspeito foi detido, de acordo com o que referiu o ministro do Interior de França, Gérald Darmanin. Segundo o que uma fonte contou ao Le Parisien, durante a detenção o homem ameaçou os agentes com um martelo.

A agência France-Presse adianta ainda que o suspeito é francês, e que teria gritado, "Allahu Akbar" antes de ser detido. Uma fonte policial disse à agência de notícias que o agressor era conhecido por ter distúrbios psiquiátricos e que não suportava que muçulmanos estivessem sendo mortos no mundo.

"A polícia acaba de prender corajosamente um agressor que atacava transeuntes em Paris, nas imediações do Quai de Grenelle. Uma pessoa morreu e uma pessoa ficou ferida e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros de Paris", indicou o ministro, numa publicação compartilhada no Twitter.

Les policiers viennent d’avoir courageusement interpellé un assaillant s’en prenant à des passants à Paris, autour du quai de Grenelle. Une personne décédée et un blessé pris en charge par les Pompiers de Paris. Merci d’éviter le secteur. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 2, 2023

[Notícia atualizada às 22h35]

