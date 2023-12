"Extraordinário": raro jacaré branco nasce nos EUA (e há imagens)

Um jacaré raro de cor branca nasceu num parque temático em Orlando, no estado norte-americano da Florida. O réptil ainda não foi exposto ao público, mas promete ser uma das principais atrações do parque.

"Temos algumas notícias emocionantes aqui em Gatorland", anunciou Mark McHugh, presidente-executivo do parque temático, num comunicado na rede social Instagram, onde mostrou o réptil a nascer.

"Pela primeira vez desde que um ninho de jacarés leucísticos foi descoberto nos pântanos do Louisiana há 36 anos, temos o primeiro nascimento de um jacaré branco, nascido através desses jacarés originais. Isto é mais do que raro, é absolutamente extraordinário e o primeiro no mundo", frisou.

Segundo o comunicado, "os jacarés leucísticos são a variação genética mais rara do jacaré americano" e são diferentes dos jacarés albinos, "que têm olhos cor-de-rosa e uma perda completa de pigmento".

Trata-se de um jacaré fêmea e nasceu ao mesmo tempo que o irmão, que tem cor normal. Ambos pesam 96 gramas e medem cerca de 49 centímetros de comprimento.

Os animais deverão ser expostos no início do próximo ano no parque temático Gatorland. Por enquanto irão ser mantidos em "segurança" para que seja possível "monitorizar de perto a sua saúde e crescimento".

Pode ver imagens do nascimento do pequeno jacaré branco na galeria acima.

Leia Também: Grupo de 43 brasileiros deixa Gaza e está no Egito esperando avião da FAB