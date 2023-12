Avião luta contra vento para aterrissar em Londres; veja as imagens

Na última quarta-feira, uma tempestade atingiu o Reino Unido, causando transtornos em diversos setores, incluindo o transporte aéreo.

Rajadas de vento superiores a 130 km/h e chuvas fortes provocaram atrasos e cancelamentos de voos nos aeroportos de Bristol e Heathrow, em Londres.

Em Heathrow, 18 voos programados da British Airways foram cancelados.

Um vídeo que mostra uma aterrissagem perigosa de um Boeing 777 da American Airlines no aeroporto de Heathrow também viralizou nas redes sociais.

Nas imagens, é possível observar o avião balançando, enquanto os pilotos lutam para fazer uma aterrissagem segura.

Segundo a imprensa norte-americana, o avião havia partido do Aeroporto Internacional de Los Angeles, nos Estados Unidos, e foi atingido por vento cruzado por volta das 11h40 de quarta-feira.

De acordo com o Met Office, o serviço meteorológico do Reino Unido, as rajadas de vento mais rápidas registradas foram de 136 km/h em Inverbervie, na costa nordeste da Escócia, de 134 km/h em Fair Isle e de 133 km/h em Capel Curig, no norte do País de Gales.

Grande parte do Reino Unido esteve sob avisos meteorológicos devido ao vento, chuva e neve na quarta-feira, e alguns avisos permaneceram em vigor nesta quinta-feira.

A tempestade Gerrit atingiu o Reino Unido menos de uma semana depois de a tempestade Pia também causar perturbações significativas.

