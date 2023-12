Homem atinge meio-irmão com besta por causa de bateria do carro

Um homem feriu gravemente o seu meio-irmão num incidente na quarta-feira à noite, no Texas, quando o atingiu com uma besta após um desentendimento em torno de baterias de um carro.

O incidente ocorreu pelas 21 horas na localidade de Crosby, no estado norte-americano do Texas, na casa de um dos familiares.

Segundo explicou a polícia do condado de Harris, citada pela televisão local ABC13, os dois adultos desentenderam-se devido a uma questão sobre a bateria de uma viatura. Um deles, Tim Lee Ehrlich, de 45 anos, agarrou então numa besta usada para a prática de caça, e disparou uma única munição contra o meio-irmão, Brandon Lane Little, de 52 anos, atingindo-o no peito.

Little foi encaminhado para uma unidade hospitalar via transporte aéreo e, mais tarde, as autoridades acrescentaram que o homem mais velho encontrava-se gravemente ferido, mas estável.

Ehrlich não negou ataque com a besta, alegando à polícia que temera que Little o agredisse e que, por isso, agiu em legítima defesa.

O suspeito foi detido e formalmente acusado de agressão agravada, mas o incidente continua a ser investigado.