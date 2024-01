Mulher que estava grávida é libertada após ser feita refém por 4 anos

Uma mulher, que diz que estava grávida na época, foi libertada após ser mantida refém por mais de quatro anos na casa de Lee Carter, um rapper de Houston, no estado norte-americano do Texas.

Carter, de 52 anos, foi preso na semana passada, depois de as autoridades o procurarem por quase nove meses. Ele foi libertado na segunda-feira sob fiança no valor de 100 mil dólares, cerca de 91 mil euros.

De acordo com a imprensa norte-americana, a mulher foi resgatada em abril passado, depois de conseguir enviar uma mensagem do computador de Carter.

Quando as autoridades chegaram ao local, encontraram um banheiro improvisado na garagem onde a mulher estava. Havia também vômito, algumas fraldas e lanches, segundo a acusação à qual a CNN teve acesso.

A garagem só podia ser aberta com uma chave. A mulher, que não foi identificada, estava desnutrida, com roupas sujas e pesava cerca de 32 quilos.

A mulher contou que conheceu o rapper enquanto mendigava e que ele lhe deu um dólar. Carter teria perguntado se ela precisava de ajuda e ela teria dito que sim. Foi então que ela foi levada para a casa do músico. Segundo a mulher, ela estava grávida na época, mas as autoridades não têm certeza disso.

O advogado de Carter, George Powell, alegou que a relação entre os dois era consensual e que eles têm um filho de três anos. A próxima audiência do rapper está marcada para fevereiro, e Powell disse que ele se declarará inocente. O advogado afirmou que há testemunhas que “têm muitas provas de que eles têm uma relação há anos”.

Carter também não estava em casa quando as autoridades chegaram para resgatar a mulher. Ele estava em fuga há meses.

A mulher disse que tentou fugir várias vezes, mas sempre foi impedida por Carter. Ela afirmou que ele a obrigava a consumir drogas e a ter relações sexuais com ele.

I AM INNOCENT!!! I AM OUT OF JAIL!!!

I DID NOT DO ANY OF THE ALLEGATIONS

AND I WILL BE FULLY EXONERATED

AND MY EVIDENCE

WILL PROVE MY INNOCENENCE!!!

