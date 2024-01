Lembra-se dos 'extraterrestres' no México? Peru desvenda mistério

Em setembro do ano passado o Congresso do México viveu um momento muito incomum. As imagens dessa sessão ‘de outro mundo’ percorreram o mundo, e tornaram-se virais.

Na época, o jornalista e ufólogo Jaime Maussan mostrou aquilo que diziam ser dois corpos de extraterrestres, que teriam sido encontrados no Peru.

Maussan não se deixou ficar por aqui, e regressou, em novembro, ao congresso com médicos peruanos e esteve mais de três horas defendendo o caso, afirmando que aqueles restos não pertenciam a seres humanos.

Esta sexta-feira, um grupo de especialistas forenses deu o ‘veredito’. Os resultados anulam assim a crença que alguns tinham de que os restos eram “de outro planeta, o que é totalmente falso”, explicou o especialista Flavio Estrada, citado pela Associated Press.

“A conclusão é simples: São bonecos montados com ossos de animais deste planeta, com colas sintéticas modernas, portanto não foram montados na época pré-hispânica”, disse Estrada aos jornalistas. “Não são extraterrestres”, afirmou, explicando que para além destes materiais, foram usados também nesta construção metais, ossos humanos e papel.

Os especialistas detalharam ainda que alguns destes bonecos tinham ossos de pássaros, cães e outros animais.

Já a mão com três dedos, foi construída de forma “muito pobre” com ossos humanos.

