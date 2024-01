Baleia branca rara avistada a poucos metros de barco na Tailândia

Uma baleia branca extremamente rara foi avistada por um grupo de turistas que seguia a bordo um barco ao largo da costa da Tailândia. Este raro avistamento, que aconteceu no primeiro dia do ano, é já considerado o primeiro de uma baleia Omura toda branca na costa do país.

Os passageiros do barco Happy Ours testemunharam o vislumbre de uma baleia toda branca nadando ao lado de outro mamífero, de cor cinza. A baleia albina foi vista pouco abaixo da superfície da água no Mar de Andaman, segundo o New York Post.

No momento em que a baleia passou junto da embarcação muitos dos turistas, que estavam a bordo, gritaram de euforia por verem o animal. Um vídeo do momento foi compartilhado pela organização de conservação ambiental ThaiWhales no Facebook.

Este foi o primeiro avistamento conhecido de uma baleia Omura totalmente branca na costa da Tailândia e possivelmente no mundo.

