Grupo de mulheres canadenses mergulha em lago com -25ºC; assista

Um grupo de mulheres canadenses mergulhou no gelado lago Ontário, no Canadá, na quarta-feira, para nadar ao nascer do sol e receber uma dose de energia.

Enquanto o resto de Toronto estava agasalhado com casacos de inverno, o grupo de cerca de 20 mulheres mergulhou com uma temperatura de -24 graus Celsius e uma sensação térmica ainda mais baixa devido ao vento gelado.

"Isto está definitivamente no limite. Com uma sensação térmica de -25 graus Celsius... este é um dos dias mais desafiadores, mas vai ser ótimo", disse Anna Clarey, uma das mulheres, antes de entrar na água.

Anna e seu grupo não são as únicas a enfrentar as condições geladas. Muitos residentes de Toronto mergulham regularmente em águas geladas em busca de benefícios para a saúde.

Os mergulhos frios tornaram-se cada vez mais populares no Canadá e alguns defensores acreditam que trazem benefícios para a saúde, incluindo redução da inflamação, melhoria da circulação sanguínea e níveis elevados de dopamina e endorfinas, que levam ao aumento da alegria e da energia ao longo do dia.

Martina Marek mergulha no lago gelado há oito anos, depois de testemunhar o impacto da doença de Alzheimer em um amigo chamado Bernie. Nos primeiros três anos, ela mergulhou sozinha, antes de formar um grupo.

"Aprendi sobre todos os benefícios para a saúde que isso me traria", explicou Marek.

O grupo de mais de 60 pessoas de Marek se comunica pelo WhatsApp e quem quiser participar só pode fazê-lo após participar em dois mergulhos.

