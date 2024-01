Base militar dos EUA é invadida por onda; imagens são impressionantes

Ondas gigantes atingiram as instalações militares dos Estados Unidos nas Ilhas Marshall no sábado, causando danos às infraestruturas.

O incidente ocorreu na ilha de Roi-Namur, quando as ondas atingiram cerca de 10 metros de altura, derrubando pessoas e danificando portas e móveis no interior das instalações.

Imagens de vídeo registradas no local mostram o momento em que as ondas atingem várias pessoas, derrubando-as. Também mostram o cenário de destruição que deixaram no local.

Uma pessoa ficou ferida e foi levada a um hospital local, onde está em estado estável.

O porta-voz do exército dos EUA, Mike Brantley, disse ao Daily Mail que as instalações militares estão avaliando os danos e tomando medidas para repará-los.

Confira em seguida:

Terrifying moment freak wave smashes down doors of Army barracks in the Marshall Islands sending military personnel and furniture flying.



Two sets of waves pummeled through a US Army base in the Marshall Islands on Saturday night.



The three- to four-foot waves barreled through… pic.twitter.com/tHF5Bb1kgB