Policial salva dois labradores presos em lago de gelo; veja o momento

Um agente do Departamento de Polícia de Fort Wayne, no estado americano do Indiana, salvou dois labradores que caíram em um lago congelado no último domingo, dia 28 de janeiro.

De acordo com a autoridade, o alerta foi dado às 7h38 da manhã (12h38 em Lisboa) por um morador preocupado com a possibilidade de um cão ter caído no lago no Reservoir Park. Na época, a temperatura era de 34 graus Fahrenheit (1ºC) e a chuva começava a se transformar em neve úmida.

"O morador ouviu um cão latindo e viu algo preto na água do parque", explicou a polícia nas redes sociais. "Um agente estava perto do parque e respondeu ao alerta".

No local, o policial localizou dois cães labradores pretos que haviam caído no gelo. Os animais pareciam não conseguir sair da água e estavam com as cabeças e patas dianteiras agarradas ao rebordo de concreto que circundava a água.

A história teve um final feliz, com o policial conseguindo agarrar cada um dos cães e puxá-los para um local seguro.

Os "simpáticos labradores" foram então entregues ao canil de Fort Wayne, na esperança de serem reunidos com seus donos ou de encontrarem um novo lar.

Veja o momento do resgate na galeria acima.

