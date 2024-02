Biden confunde Macron com ex-presidente francês que morreu em 1996

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cometeu uma confusão ao confundir seu homólogo francês, Emmanuel Macron, com o ex-presidente François Mitterrand, falecido há quase 20 anos.

Durante um discurso em um comício de campanha em Las Vegas no último domingo, Biden recordou uma cúpula do G7 em 2021 e compartilhou a reação dos líderes francês e alemão ao vê-lo após os ataques ao Capitólio em janeiro daquele ano.

"Logo após ser eleito, participei de uma reunião do G7 no sul da Inglaterra. Sentei-me e disse: 'A América está de volta!' e Mitterrand, da Alemanha - quero dizer, da França - olhou para mim e disse: 'Por quanto tempo você está de volta?'", relatou.

François Mitterrand foi presidente da França de 1981 a 1995 e faleceu em 1996, aos 79 anos.

As confusões de Joe Biden são frequentes, incluindo confundir Taylor Swift com Britney Spears, a guerra no Iraque com a guerra na Ucrânia, a Suécia com a Suíça e o hino indiano com o hino norte-americano.

Aos 81 anos, Joe Biden é o presidente mais velho da história dos Estados Unidos, ultrapassando Ronald Reagan, que tinha 77 anos ao final de seu mandato em 1989. Se for reeleito nas eleições de novembro, encerrará seu segundo mandato aos 85 anos.

Pode ver o momento da gafe na galeria acima.

