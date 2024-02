Homem voa de Londres para Nova York sem bilhete e sem passaporte

Um indivíduo conseguiu realizar uma viagem de Londres, Reino Unido, para Nova York, Estados Unidos, no Natal passado, sem apresentar bilhete ou passaporte. Segundo o The Sun, o incidente ocorreu no Aeroporto de Heathrow, onde Craig Sturt, de 46 anos, passou por diversas verificações de segurança e controle de passaporte sem exibir qualquer documento antes de embarcar em um voo da British Airways em 24 de dezembro.

A descoberta ocorreu apenas ao chegar ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy (JFK), de onde foi imediatamente enviado de volta para o Reino Unido, aterrissando em 25 de dezembro. Após sua chegada, Craig foi detido e acusado de vários crimes, incluindo fraude, embora tenha sido posteriormente libertado.

Registros judiciais acessados pelo The Sun revelam que Craig admitiu os crimes, incluindo a falta de compra de passagem aérea para o voo em questão. No entanto, desde então, ele desapareceu, deveria comparecer a um julgamento em janeiro, mas não compareceu à audiência. As autoridades estão buscando-o desde 25 de janeiro, mas até agora não há pistas sobre seu paradeiro.

Esse incidente assemelha-se a um caso recente nos EUA, em que um homem, por volta dos 40 anos, conseguiu viajar em um voo comercial de Copenhagen, Dinamarca, para Los Angeles em 4 de novembro, sem apresentar passaporte ou bilhete de avião.



