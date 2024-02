Multidão coloca fogo em carro autônomo nos Estados Unidos

No último sábado, uma multidão em São Francisco, nos EUA, vandalizou e incendiou um veículo autônomo da marca Waymo. A empresa destacou que esse foi o ataque mais destrutivo já registrado contra carros sem motorista nos Estados Unidos.

O incidente ocorreu quando um grupo de pessoas cercou o veículo que transitava por uma rua da cidade durante as celebrações do Ano Novo chinês, marcadas por fogos de artifício. Segundo relatos de Michael Vandi à Reuters, membros da multidão pularam sobre o capô do carro, quebrando o para-brisa. Outra pessoa presente também subiu no veículo, enquanto a plateia aplaudia, e a situação rapidamente se deteriorou.

Indivíduos com skates começaram a quebrar os vidros do carro, enquanto outros danificavam o veículo. Michael Vandi mencionou dois grupos de pessoas, um envolvido no vandalismo e outro chocado, filmando a ação. Os bombeiros divulgaram imagens nas redes sociais, evidenciando os destroços carbonizados do carro. O Departamento de Polícia de São Francisco confirmou a investigação do incidente, mas não informou sobre eventuais detenções.

