"Quero que Putin saiba que será responsabilizado", diz mulher de Navalny

Yulia Navalnaya, esposa do opositor russo Alexei Navalny, afirmou nesta sexta-feira que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e "todos os que o cercam" serão responsabilizados por suas ações contra o país e sua família.

Durante um discurso na Conferência de Segurança de Munique, Yulia disse que não sabe se deve acreditar nas notícias terríveis provenientes de fontes governamentais russas, destacando a falta de confiança em Putin e seu governo, acusando-os de mentir constantemente.

"Se isso for verdade, quero que Putin e todos os que o cercam saibam que serão responsabilizados por tudo o que fizeram ao nosso país, à minha família. E esse dia chegará muito em breve", assegurou. Ela apelou à comunidade internacional para se unir e derrotar esse mal.

O discurso de Yulia Navalnaya recebeu aplausos e foi ovacionado, segundo a Sky News.

Brave beyond words by Navalny's wife, Yulia. She chose to address the Munich Security Conference rather than fly to her children.

