"Acordem, vamos morrer"; mãe atira filha pela janela durante incêndio

Uma mãe de duas crianças compartilhou com o The Mirror a difícil decisão que precisou tomar quando, na última quarta-feira, percebeu que a casa onde morava estava envolta em chamas.

Inas Himedan, de 33 anos, acordou e se deparou com um incêndio em sua residência em Huddersfield, Inglaterra.

"Gritou: 'Acordem, vamos morrer'", e em uma tentativa desesperada de salvar toda a família, a mulher se viu obrigada a arremessar a filha mais velha pela janela do segundo andar do prédio. Ela a lançou nos braços do pai, que momentos antes já havia pulado com a filha mais nova.

Após garantir que as filhas, de três e quatro anos, estavam a salvo, Inas também saltou.

Apesar de terem sobrevivido, a mulher relembra o trauma que ainda a assombra. "Não consigo dormir, não consigo comer, não consigo parar de reviver o que aconteceu na minha cabeça. E se eu não tivesse acordado? Poderíamos ter morrido, minhas filhas poderiam ser cinzas", diz.

Como resultado da tragédia, uma pessoa faleceu. Inas Himedan e sua família perderam todos os seus pertences e ficaram sem um lugar para morar.

Um homem de 42 anos, suspeito de estar relacionado ao incêndio de 14 de fevereiro, foi detido e está enfrentando acusações de homicídio.

Leia Também: Quem é Yulia Navalnaya, o novo rosto da oposição russa?