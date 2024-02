Brasileira grávida de seis meses morre atropelada por carro na Irlanda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma brasileira grávida morreu atropelada por um carro na última segunda-feira (19), na Irlanda.

Valeria Amorim, de 27 anos, caminhava com sua filha mais velha e a mãe quando foi atingida. O acidente aconteceu na rodovia Boa Island, no condado de Fermanagh, onde morava com a família. Ela estava grávida de seis meses e a bebê também morreu.

As outras duas pessoas atropeladas foram atendidas pelo Serviço de Ambulância e ficaram feridas, segundo a imprensa local.

A motorista, de 34 anos, foi presa e permanece sob custódia policial. Ela é acusada pela morte da mulher grávida, por direção perigosa e excesso de álcool. Além disso, a suspeita dirigia sem carteira de motorista.

Valéria e a família são de Anápolis (GO). ''Descanse nos braços do Pai, você e a neném Cloe estarão para sempre nos nosso corações'', escreveu a cunhada de Valéria nas redes sociais.

